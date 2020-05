Agenten zoeken losgebroken kameel, maar vinden een emoe

Liever de fiets dan het ov, maar wie leert Rotterdam veilig fietsen?

9:30 De tram in met een mondkapje? Ja, dà-hag, ik pak de fiets wel. En zo denken er velen. Maar wat als je niet kunt fietsen of angstig bent in het drukke Rotterdam? Volg een fietsles. Leuk, maar er zijn amper docenten. Daarom is de Fietsersbond in Rotterdam dringend op zoek naar mensen die in de Maasstad fietsles willen geven.