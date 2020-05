Agressie om coronaregels bij Albert Heijn: beveiliger bij lange wachtrij in gezicht geslagen

Misdaadcol­le­ge van Rick Nieman duikt in moord op krantenbe­zorg­ster Anita van Dijk

16:30 In het komende televisieseizoen wordt door het programma Misdaadcollege van Rick Nieman een aflevering gewijd aan de geruchtmakende moord op krantenbezorgster Anita van Dijk (51). Toen de Schiedamse in de vroege ochtend van 13 mei 2016 haar krantenwijk liep in Rotterdam-Oud Mathenesse, niet ver van haar woning, werd ze neergestoken. Een week later bezweek ze aan haar verwondingen.