Ahoy-baas Jansen strijdlustig: ‘Volgend jaar alsnog een onvergetelijk songfestival’

De Gouden Pollepel Restau­rants zijn nu vooral gebaat bij cadeaubon­nen

15:01 Voor restaurants is de tijdelijke sluiting vanwege het coronavirus een hard gelag. Door krappe marges en hoge kosten hebben niet veel ondernemers in deze sector vet op de botten, en kan een paar weken zonder inkomsten ze in grote problemen brengen.Daarom de komende weken in plaats van Gouden Pollepelrecensies andere verhalen over de horeca.