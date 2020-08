Ahoy ontslaat 40 procent van personeel vanwege coronacrisis

Gewonde bij steekpar­tij in Vlaardin­gen, waarschu­wings­schot gelost

19 augustus Een man is woensdagmorgen rond 06.30 uur gewond geraakt bij een steekpartij aan de Nicolaas Beetsstraat in Vlaardingen. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte opgepakt.