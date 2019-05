Ajax - Feyenoord onder 19 gestaakt na belagen familieleden Feyenoord-spelers

video, updateDe kampioenswedstrijd tussen Feyenoord en Ajax onder de 19 is vanmiddag gestaakt. Na 33 minuten speeltijd zijn beide ploegen op sportpark De Toekomst in Amsterdam naar binnen gegaan nadat er onrust ontstond op de tribune.

Volgens een woordvoerder van Ajax ontstond er een dreigende situatie toen een groep Ajax-supporters zich richting het gedeelte bewoog waar de ouders van Feyenoord-spelers zaten. “Er is op tijd ingegrepen en de groepen konden uit elkaar worden gehouden,” aldus de zegsman. “Daardoor is er uiteindelijk niet gevochten.”

De onrust ontstond toen Feyenoord-fans klapten bij een grote kans voor hun club. Ajax-supporters zagen dat als provocatie en liepen naar de Feyenoorders toe. Feyenoord-trainer Dirk Kuyt en Ajacied John Heitinga zijn daarop het publiek in gelopen om de boel te sussen.

Waarom uiteindelijk is besloten de wedstrijd helemaal te staken en zaterdag niet meer uit te spelen, is onduidelijk. De KNVB verklaart: ,,We wachten de rapporten van de scheidsrechter en de clubs af. Eigenlijk zoals alle gestaakte wedstrijden. Als daar reden voor zou zijn leggen ze het voor aan de onafhankelijker aanklager. Begin volgende week meer.’’

De stand was op het moment dat de onrust begon 0-0. Voldoende voor de Rotterdamse club om het kampioenschap binnen te halen.

Volledig scherm AMSTERDAM, 25-05-2019, Sportpark de Toekomst , season 2018 / 2019, riots on the stands causes the game to be suspended during the game Ajax U19 - Feyenoord U19. © Stanley Gontha

Verklaring Feyenoord



Op haar website verklaart Feyenoord ‘dat de veiligheid van spelers, familieleden en andere genodigden niet meer gewaarborgd kon worden’. Bij het aanvankelijk nog tijdelijke stilleggen van de wedstrijd gingen alle spelers en stafleden van beide ploegen naar binnen. ‘Alle aanwezige betrokkenen van Feyenoord hebben uiteindelijk veilig en ongedeerd het sportpark kunnen verlaten.’ Feyenoord bevestigt dat de wedstrijd is gestaakt na een escalatie op één van de tribunes ‘toen meegereisde familieleden van Feyenoord-spelers werden belaagd’.



Het is nog niet duidelijk ‘of, wanneer en waar de wedstrijd verder uit- of overgespeeld zal worden’, meldt Feyenoord verder nog.



De Toekomst



In 2004 liep het op De Toekomst ook al eens uit de hand, toen na een wedstrijd tussen Jong Ajax en Jong Feyenoord. Na de wedstrijd kwamen Ajax-fans het veld op en sloten toenmalige Feyenoord-spelers Robin van Persie en Jorge Acuna in. Beide spelers kregen toen klappen.

Een woordvoerder van de politie Amsterdam kan op dit moment nog niets zeggen over de ontstane onrust. Ook de de supportersvereniging van Feyenoord wil nog niet reageren

Volledig scherm Spelers lopen het veld af. © BSR Agency

Uitpubliek niet welkom

Feyenoord-supporters waren overigens niet welkom bij de wedstrijd. Net als de ‘grote’ klassieker werd de mini-klassieker zonder uit-publiek gespeeld. ,,In overleg met Ajax en de Amsterdamse autoriteiten is besloten dat de wedstrijd uitsluitend bezocht kan worden door familieleden van selectieleden en genodigden van Feyenoord. Het is voor supporters niet mogelijk om de wedstrijd op De Toekomst te bezoeken’’, scheef Feyenoord eerder op haar website.

De politie stelde verleden week dat incidenten, zoals rond de wedstrijd van het Amsterdamse Swift tegen SC Feyenoord, de keuze voor uitpubliek bij de klassieker beïnvloeden. Rotterdamse supporters scandeerden antisemitische leuzen en staken vuurwerk af. Twee ruiten van de Feyenoordbus werden ingegooid. De politie haalde de groepen uit elkaar.

Eredivisie

Er is nog geen besluit genomen over uitpubliek komend seizoen in de Kuip en de Arena. De burgemeesters willen een plan van clubs en supportersverenigingen, waarin ze aantonen dat de relaties zijn verbeterd. Ook moeten ze uitleggen hoe de politie-inzet volgens hen tot een minimum kan worden beperkt.