Ajax - Feyenoord onder 19 gestaakt nadat 'familieleden spelers worden belaagd’

video Politie pakt meer jakkeraars dankzij snelle Audi

12:16 Jakkeraars in de regio Rotterdam en Dordrecht worden steeds vaker gepakt. Mede door de inzet van supersnelle Audi’s vorderde de politie dit jaar al 250 rijbewijzen in van automobilisten die meer dan 50 kilometer per uur te hard reden.