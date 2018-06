Akkoord over college Rotterdam, zonder Leefbaar

Joost Eerdmans is verbijsterd dat zijn partij geen onderdeel meer is van de formatie van een nieuw stadsbestuur. ,,Zeker als je bedenkt dat wij niet eens zijn uitgenodigd voor een gesprek om inhoudelijk te praten over waar onze partij voor staat'', zegt hij.



Volgens Eerdmans is VVD onder druk van een linkse gedoogvariant 'door de pomp gegaan'. ,,Er was al een akkoord gevormd door PvdA, D66, GroenLinks, SP en CU/SGP, met gedoogsteun van Nida en Denk'', stelt Eerdmans. ,,Om dat te voorkomen voelde VVD zich genoodzaakt Leefbaar los te laten.''



Ondanks dat zijn partij nu veroordeeld lijkt te zijn tot vier jaar oppositie voeren, is Eerdmans ook strijdvaardig. ,,Wij zullen de komende jaren voluit gaan. Ook als wij niet in het college zitten.''