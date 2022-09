Al 18 jaar moet hier een golfpark komen, (bijna) niemand die het nog gelooft

Nieuw plan: huizen delen als oplossing voor woningnood en eenzaam­heid onder ouderen

Om meer betaalbare huurwoningen voor ouderen te creëren moeten volgens woningcorporatie Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam (SOR) woningen gedeeld of gesplitst kunnen worden. Ellen Verkoelen, fractievoorzitter van 50Plus Rotterdam is enthousiast. ,,Ook met oog op de stijgende energiekosten is dit een goed idee. We gaan dit bij de wethouder neerleggen.”

