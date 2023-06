Al duizenden euro's opgehaald voor getroffen ondernemers brand Keilewerf

De betover­groot­va­der van Mathieu pleitte al een dikke eeuw geleden voor Ketikoti als feestdag

Mathieu Wijdeven van Theater Rotterdam maakte voor de VPRO een podcast over zijn betovergrootvader uit Suriname die er langer dan honderd jaar geleden al voor pleitte om van Ketikoti op 1 juli een feestdag te maken. ,,Om te herdenken dat de slavernij toen is afgeschaft, maar ook om te herdenken dat de trans-Atlantische handel in tot slaaf gemaakten gebaseerd was op racisme.”