Al honderden Oekraïense vluchtelingen in Rotterdam: ‘Het gaat nu heel snel’

Ze worden vanavond eerst opgevangen in een sporthal in Rotterdam-Zuid. De gemeente hoopt alle vluchtelingen later op de avond nog te kunnen onderbrengen in hotels, zegt wethouder Vincent Karremans. ,,Maar we weten niet of dat in alle gevallen lukt. Daarom laten we voor de zekerheid bedden klaarzetten in de sporthal. Het Rode Kruis helpt bij de opvang.” Het gaat om de sporthal in De Wielewaal (Charlois). In de sporthal zijn voor de allerkleinsten nog babyledikantjes in elkaar gezet. Ook zijn babyvoeding en - rompertjes afgeleverd. Meerdere mensen hebben bij de opvang al spullen afgeleverd zoals maandverband en dekens.