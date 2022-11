‘Al jaren zit mijn hond Noortje aan de kalmerende middelen vanwege vuurwerkoverlast’

LezersbrievenHet verhaal over Wouter Vocke en zijn hond Ringo is voor meerdere lezers erg herkenbaar. Ook zij hebben viervoeters die vanwege vuurwerkoverlast niet meer naar buiten durven. Ook iets op uw hart? Laat het ons weten .

Vuurwerkoverlast 1

Ook mijn hond is zo bang voor vuurwerk dat ik hem ‘s middags na vier uur al niet meer naar buiten krijg is en hij het ophoudt tot de andere ochtend. Om zes uur ‘s ochtends wandel ik nu met hem. Ik ben een vredelievend mens maar ben in staat die rotjongens van de fiets af te slaan. Onlangs sprak ik twee jochies van een jaar of 12 aan. Ik zei dat mijn hond heel bang was voor vuurwerk, maar blijkbaar maakte dat het alleen maar spannender. Op weg naar de sportvelden vuurwerk afsteken en snel weg fietsen. Deze twee weten prima hoe bang honden zijn. Het interesseert ze alleen niet. Ze doen het toch niet in hun eigen buurt.

Marianne Verbeek, Rotterdam

Vuurwerkoverlast 2

Het verhaal van Wouter Vocke met zijn hond Ringo is voor mij zo herkenbaar. Al jaren zit mijn hond Noortje van november tot en met begin januari aan de kalmerende middelen vanwege vuurwerkoverlast. Het is elk jaar een groot drama voor haar en voor mij. Ik voel me zo machteloos. Hoe is het mogelijk dat mensen dit ongestoord kunnen doen? Ik heb er al talloze keren melding van gemaakt, maar zonder resultaat. De asocialen kunnen gewoon hun gang gaan. Ik woon in Ommoord en sinds de invoering van een vuurwerkverbod is het alleen maar erger geworden.

Trudy den Braven, Rotterdam



Tienervader

Wat een positief interview met tienervader Miquel. Hoewel ik snap dat geen enkel jonger ouderpaar er op zit te wachten om al oma en opa te worden, zien we hier toch een zonnige kant. Deze twee super jongvolwassenen gaan ervoor. Naast de zorgen die er ongetwijfeld zijn is er het optimisme dat de boventoon voert. Hoewel ze zelf nog net de speelgoedautootjes zijn ontgroeid, zie ik ze wel heerlijk spelen samen. Straks gaan die twee jonge gasten samen een balletje trappen. Dan mag die kleine wel oppassen dat papa hem er niet uitloopt. Veel geluk voor jullie.

Jopie Roije, Rhoon

Schaamrood op de kaken

Als inwoner van Nieuwerkerk aan den IJssel heb ik met verbijstering en met het schaamrood op de kaken het artikel gelezen over Michael Jansen. Uiteraard moet er streng worden opgetreden tegen drugslabs en zijn sluitingen van panden terecht. Maar de manier waarop vervolgens door ambtenaren van de gemeente Zuidplas met een enthousiaste jonge ondernemer wordt omgesprongen tart iedere beschrijving. Gemeente Zuidplas wees zuinig op deze jonge generatie die de handen uit de mouwen steekt. En stuur ze niet in het bos met een pseudo genereuze uitzonderingstermijn in het vinden van een ander bedrijfspand. Wees geen beschamende regeltjesfreak maar ondersteun en help deze ondernemer.

Berry Heijster, Nieuwerkerk aan den IJssel

Ook reageren op een regionale kwestie? E-mail naar rd.brieven@ad.nl met voor- en achternaam en adres (dit laatste niet voor publicatie). Een reactie kan worden ingekort. Anonieme berichten worden niet geplaatst.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.