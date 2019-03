Alarm op stoomschip Rotterdam om stoom

Column ‘Als iedereen zegt dat iets geweldig is dan ga je gewoon. Punt’

7:45 'Maak zin!' zegt Marc Marie Huijbrechts, nadat ik aan tafel bij De Wereld Draait Door minutenlang heb geklaagd dat ik mijn eerste Boekenbal vorig jaar zo saai vond. Waarom ik dan toch ging, wil Matthijs van Nieuwkerk - terecht - weten. Fear of missing out. Als iedereen zegt dat iets geweldig is, dat je het niet mag missen, dat het een voorrecht is om een kaartje te hebben, dan ga je gewoon. Punt.