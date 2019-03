Alarm over werkloosheid én vacatures in Zuid-Holland: ‘De motor van de economie hapert’

Neergesto­ken hardloper Rotterdam-Noord stabiel: dader nog steeds voortvluch­tig

14:43 De dader van de steekpartij, gisteren op de Voorburgstraat in Rotterdam-Noord, is nog steeds voortvluchtig. Hij was aan het inbreken bij een auto, toen hij werd aangesproken door een 28-jarige hardloper. De hardloper werd vervolgens neergestoken en met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn situatie is inmiddels stabiel.