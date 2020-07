Alarm vanwege ontsnapte tbs’er in Rotterdam

De politie slaat alarm vanwege een ontsnapte tbs’er. Het gaat om de 61-jarige Henk Ernst uit Rotterdam. Hij is vandaag nog in het centrum van deze stad gezien.

Volledig scherm Foto's van Ernst verspreid door de politie. © Politie Ernst is in 1998 tot 6 jaar gevangenisstraf en tbs veroordeeld voor meerdere geweldsdelicten. Hij zat in de laatste fase van zijn tbs-traject in het resocialisatiehuis De Blink in Rotterdam.

Hij is al enkele weken zoek. Volgens het vanavond verspreide politiebericht is hij op 4 juli betrokken geweest bij een woninginbraak in het Zeeuwse Zoutelande. Hij is toen betrapt, maar heeft vervolgens kans gezien te ontsnappen. Een andere verdachte van deze inbraak is wel aangehouden. Dat is een 52-jarige man die ook uit Rotterdam komt en bij Ernst in het resocialisatiehuis zat.

Sinds de mislukte inbraak is een gespecialiseerd opsporingsteam van de politie, FastNl, op zoek naar Ernst. Hij zou vandaag op de Coolsingel zijn geweest. Het resocialisatiehuis zit overigens ook in het centrum van de stad, hemelsbreed op enkele honderden meters van de plek waar hij vandaag door bewakingscamera’s is gefilmd.

Hoewel vermoed wordt dat hij in Rotterdam is, is onbekend waar Henk Ernst momenteel verblijft. Daarom zijn z’n foto’s en zijn identiteit vrijgegeven.

Laatste fase

De man zat in de laatste fase van zijn behandeling en in een resocialisatietraject waarbij hij werd voorbereid op terugkeer in de samenleving. ,,Dan krijg je vrijheden’’, zegt een woordvoerder van tbs-instelling De Kijvelanden. Resocialisatiehuis De Blink is onderdeel van De Kijvelanden. Hij mocht weg uit De Blink, maar kwam niet terug toen dat de bedoeling was.

Er is volgens de woordvoerder contact gezocht met Ernst. Omdat resultaat uitbleef, is nu besloten een opsporingsbericht uit te laten gaan.

Inclusief Ernst en zijn mede-inbraakverdachte zijn in korte tijd vijf tbs’ers ontsnapt uit De Kijvelanden. Begin maart was er een uitbraak waarbij twee tbs’ers een medewerker van de kliniek gijzelden. Een van de twee werd na een massale achtervolging doodgeschoten. Vorige week bleek een tbs’er die niet was teruggekeerd van verlof zelfmoord te hebben gepleegd.

Spleetje

Ernst is 1.86 meter lang en heeft een normaal postuur. Opvallend is het spleetje tussen zijn voortanden. Hij heeft diverse tatoeages waaronder een vogel en panter op zijn rechterarm en een bloem, dobbelsteen en papegaai op zijn linkerarm. Op de laatst bekende beelden van hem draagt hij een lichte broek, een geblokt overhemd, donkere schoenen en een donkere jas. De politie vermoedt dat hij in de buitenlucht slaapt.

Hij heeft inmiddels zijn haar zwart geverfd, maar zijn grijze haar is nog zichtbaar. Ter vermomming draagt hij soms een bril.

