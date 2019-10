Albanees (20) van de weg geplukt met 160.000 euro in zijn Audi

Chauffeurs in de bouw vinden blokkeerac­tie op ring Rotterdam ‘geslaagd’

15:39 Luid toeterend blokkeerden meer dan vijftig vrachtwagens van bouwbedrijven vanochtend enkele uren de snelwegen op de ring Rotterdam. Het leidde tot overlast en files, maar dat was ook de bedoeling van de actievoerende chauffeurs, die hun collega’s op het Malieveld in Den Haag daarmee wilden steunen. ,,Deze actie is heel geslaagd’’, concludeerde Jouck van Wageningen van het gelijknamige transportbedrijf uit Capelle aan den IJssel na afloop.