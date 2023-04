Alek en Anja trouwden in Blijdorp, en komen iedere 5 april terug om Bokito te zien: ‘Nu was hij er niet’

update Ketheltun­nel weer open na technische storing

De Ketheltunnel is in beide richtingen weer geopend. Ook de afsluiting van de A4 tussen Delft en knooppunt Kethelplein is opgeheven. De tunnel was enige tijd dicht vanwege een technische storing. Ook nadat de storing verholpen was, stond er nog veel file in de omgeving.