Alexandrium Megastores topleverancier van groene stroom: zee aan zonnepanelen op het dak

Schaats­baan Rotterdam probeert nog meer energie te besparen: ‘1 procent tikt op ons verbruik al snel aan’

Ook Schaatsbaan Rotterdam vreest het nieuwe energiecontract. Want als er één attractie stroom vreet, is het de ijsbaan wel. De schaatsbaan in Kralingen, die volgende maand weer opengaat, denkt daarom nu al aan energie besparen. Zo is er het plan om ‘s nachts de koeling van het ijs een aantal uur uit te zetten.

15 oktober