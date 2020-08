Alice (15) krijgt uitvaart waar familie zo op hoopt: streefbedrag dankzij crowdfunding behaald

Schipper met pech moet voortaan zelf hulp regelen

18 augustus Schippers die op de rivieren in en rondom Rotterdam hulp nodig hebben, zijn sinds gisteren zelf verantwoordelijk voor het regelen van die hulp. De Kustwacht zet dan niet meer elke noodoproep klakkeloos door naar de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, maar wil in geval van motorpech of een andere niet-levensbedreigende situatie ook werk gunnen aan commerciële ‘bergers’. Dat gebeurt op uitdrukkelijk verzoek van minister Cora van Nieuwenhuizen.