Alle 41 landen doen volgend jaar ‘weer’ mee met het Eurovisie Songfestival

Commentaar We moeten niet jagen op jongeren, maar voor ze zorgen: we hebben ze hard nodig

25 oktober Het is even niet leuk om jong te zijn. Even? De tijd die zij vanwege de beperkende maatregelen opgehokt zitten, duurt in de beleving van tieners een eeuwigheid. En het einde is niet in zicht. Ze zouden er met vrienden op uit moeten, sporten, hangen op het schoolplein, het liefdespad op. Nu staat de rem op alles.