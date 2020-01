Alle kaarten Eurovisie Songfestival in razend tempo uitverkocht

Alle 15.000 kaarten van de negen verschillende shows van het Eurovisiesongfestival die vandaag in de verkoop gingen, zijn uitverkocht. Volgens een woordvoerder van de NPO is alles probleemloos verlopen.

Nog een kans

Vorige maand stonden 80.000 mensen in de wachtrij voor de eerste kaarten die eruit gingen. Velen van hen grepen mis. In totaal kunnen er zo’n 65.000 mensen bij de negen verschillende shows in Rotterdam Ahoy zijn. Twee derde van de plaatsen komt beschikbaar voor het publiek, de rest is voor de delegaties van de deelnemende landen, officials en sponsors. In maart komt de laatste partij kaarten in de verkoop.