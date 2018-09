Alle ophef rond de uitspraken van Blok is vooral hypocriet

Kanye West gaat samenwer­ken met Joep van Lieshout

5 september Kanye West gaat samenwerken met de kunstenaar Joep van Lieshout. De Amerikaanse rapper is groot fan van het werk van de Nederlander en bracht daarom gisteren een bezoek aan diens atelier in Rotterdam. Daar spraken de twee over een samenwerking, zo bevestigde Van Lieshout tegenover tv-programma Shownieuws.