Alle stalkingszaken tegen het licht na moord op Humeyra

column Onze Duncan heeft even het Gallië van Asterix en Obelix veroverd

8:00 Het was maandagmorgen, bloedheet, maar wij liepen door een koude Franse supermarkt. Zo'n enorme blokkendoos, velen van u zijn er ooit in geweest. Sommigen één keer, anderen komen er elk jaar in juli of augustus een keer of tien, want Frankrijk is hoe dan ook een heerlijk vakantieland.