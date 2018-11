Alleen maar roetveegpieten bij intocht Rotterdam in 2019

Deze afspraak heeft de organisatie van de intocht naar eigen zeggen gemaakt met Rutu Rotterdam - een netwerkorganisatie van zwarte jongeren. ,,We moesten er zeker even goed over nadenken‘’, zegt Van der Kloot Meijburg. ,,Maar wij zijn een organisatie die luistert naar de stem van Rotterdam. Wij willen hiermee een voorbeeld zijn voor de overige steden waar nog zwarte pieten zijn.” Rotterdam is niet de eerste stad die helemaal ‘overstag’ gaat. Amsterdam en Utrecht hebben al enkel roetveegpieten.



De roetveegpiet wordt - volgens Van der Kloot Meijburg - 'versneld’ ingevoerd. Volgens het Pieten Akkoord dat vorig jaar werd gesloten, zou het aandeel roetvegen 90 procent in 2019 zijn.

Verbannen

De afgelopen intocht bestond 75 procent van de pieten uit roetvegen en de rest was zwart. Volgend jaar zal zwarte piet dus zo goed als verbannen worden van het kinderfeest. Alle tweehonderd pieten zijn roetvegen. Maar volgens Van der Kloot Meijburg loopt daarnaast toch ‘een klein handjevol traditionele pieten’ mee. Dit zijn pieten die niet bij het Sint Nicolaas Intocht Comité horen, maar wel meelopen en vast willen houden aan zwarte piet.

Er zijn ook afspraken over de 'schakering’ van de roetvegen gemaakt. ,,In Amsterdam hebben de pieten alleen twee vegen op het gezicht. Maar bij ons meer. We hebben daar met Rutu Rotterdam afspraken over gemaakt.‘’

Weerstand

Rutu Rotterdam laat in een korte reactie weten dat ze niet akkoord is met het groepje traditionele pieten dat alsnog meeloopt. ,,We zijn het hier absoluut niet mee eens en willen hierover nog verder in gesprek.‘’

Van der Kloot Meijburg is niet bang dat een toekomstige intocht met alleen roetvegen voor nóg meer weerstand bij het Pro-pietenkamp zal zorgen. ,,Er moet voor die tijd een goed gesprek tussen de pro- en anti-pieten gevoerd worden. Wij zijn zeer bereid om dat te organiseren.‘’ Hij wil niet ingaan op vragen over de veiligheid. ,,Wij organiseren alleen een feest voor alle kinderen. De gemeente moet kijken of nog extra maatregelen nodig zijn.‘’

De afgelopen intocht kwam het op de Erasmusbrug tot een confrontatie tussen voor- en tegenstanders van zwarte piet. Vier personen zijn aangehouden. Een persoon is inmiddels weer op vrije voeten. De rest weet nog niet welke straf boven hun hoofd hangt.