Alles bij Bar Simon is boven de standaard in een ongedwongen sfeer

Fabio Jakobsen favoriet in profronde van Oostvoorne: ‘Gewoon als eerste uit de laatste bocht komen’

Fabio Jakobsen is vanavond dé titelfavoriet in de profronde van Oostvoorne. De 25-jarige wielrenner verscheen vier jaar geleden voor het eerst aan de start in het kustdorp en finishte toen als vierde. ,,Gewoon als eerste uit de laatste bocht komen’’, blikt hij vooruit. ,,Het is dan nog maar een klein stukje richting de meet.’’

4 augustus