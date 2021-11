‘Alles is weg!’ Daklozen ‘bestolen’ van eigendommen en slaapzak

Weer file van ambulances bij spoedhulp: wachttijd van één uur

Het is een teken hoe druk het weer is in de ziekenhuizen in de Rotterdamse regio. Deze week stonden vier ambulances een uur te wachten bij het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel, met de patiënt nog achterin, tot er plek was.

17 november