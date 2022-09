Alles wordt duurder, hoe staat u ervoor? Check de AD Geldmeter

‘Ik vind het niet meer erg om met kapotte schoenen te lopen. Als mijn dochter maar goede heeft.’ En: ‘Elke maand groeit mijn zoon uit zijn kleding. We redden het gewoon niet. Die jongen wordt al gepest op school.’ En: ‘Je draait elke dag door omdat er geen eten en drinken is.’ Drie citaten van verschillende mensen uit één verhaal. Verslaggever Iffet Subași tekende ze afgelopen week op in de Rotterdamse wijk Oude Westen.

Daar grijpt de armoede in hoog tempo verder om zich heen. Maar niet alleen daar, want het grootste deel van ons land houdt zich sinds kort bezig met deze vraag: ,,Hoe duur wordt het dagelijkse leven, hoe komen we de winter door?’’

Oude volkswijken

Alles is historisch hoog: inflatie, energierekening, kosten van levensonderhoud. En dan moet de herfst nog beginnen, laat stáán de winter. Het probleem speelt niet alleen in de oude volkswijken en onder de van oudsher kwetsbaarste groepen in onze samenleving. Uit onderzoek blijkt dat de groep met een netto-maandinkomen van 1600 tot 2500 euro zwaar getroffen wordt. Deze mensen komen vaak niet in aanmerking voor welke toeslag dan ook en geven nu noodgedwongen meer uit dan er binnenkomt.

Er dreigt een grotere groep van ‘werkende armen’ te ontstaan. Zoals de 18e-eeuwse, Britse schrijver Samuel Johnson schreef: ,,Armoede is een grote vijand van het menselijk geluk.’' Mensen die het ooit ondervonden, zeggen vaak dat het gevoel weinig tot niets te hebben je nooit helemaal verlaat.

We willen helpen

Natuurlijk hebben we aandacht voor de fascinerende rituelen rond de overleden Queen Elizabeth en volgen we de ontwikkelingen van de oorlog in Oekraïne maar dit - de crisis van de huishoudbeurs - zit bij iedereen in het voorhoofd. Ook bij ons. Dit is hét journalistieke onderwerp van het moment.

Bij het AD hebben we niet de illusie dat we het oplossen, maar we willen wel helpen. Dat doen we door het probleem consequent in kaart te (blijven) brengen en tips & tricks te geven hoe je met jouw geld kunt omgaan. Begin komende week, zo rond Prinsjesdag, lanceren wij op onze site en in onze app de AD Geldmeter, speciaal ontwikkeld voor ons en onze collega-dagbladtitels in de rest van het land en Vlaanderen.

Het is een zogeheten digitale tool, met vragen die makkelijk zijn in te vullen, waarmee je jouw gegevens kunt vergelijken met die van anderen en daar lessen uit kan trekken.

Hoe bespaar ik?

In welke situatie bevind ik mij? Ben ik alleenstaand, samen of heb ik een gezin? Werkend of gepensioneerd? Wat geef ik waar aan uit? Hoe duur is mijn leven eigenlijk geworden? En, belangrijk: waar zit het begin van een oplossing, hoe bespaar ik geld?



Onder de noemer AD Geldmeter bundelen we de komende tijd alle berichten, verhalen en praktijkvoorbeelden over dit thema - online en in de krant. Met uw particuliere gegevens zullen wij vanzelfsprekend zeer behoedzaam omgaan, maar het geeft ons wel een representatief inzicht in de huishoudbeurs van ons land.



Let dus vanaf begin komende week op de AD Geldmeter op onze site, in onze app, op de socials - en kijk ook eens op ad.nl/geldmeter. Leuker kunnen we de situatie niet maken, ook niet gemakkelijker waarschijnlijk, maar we kunnen wel proberen elkaar een beetje te helpen.

