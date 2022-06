Almere heeft groene kantoren en groene wijken: daar kunnen wij nog iets van leren in deze betonstad

IK ZEG JE Sunaida en haar moeder zijn beste vriendin­nen: ‘We slapen samen op een kamer’

Waar hun opa en oma spreken over Rotjeknor, hebben zij het over Roffa. Zijn volwassenen druk met huisje-boompje-beestje, zij hebben andere dingen aan hun hoofd. Ze zijn 17, bijna volwassen, wonen in of rond Rotterdam en doen hun verhaal. De 17-jarige Sunaida Hellings leerde van haar moeder en oma alles van meerdere kanten te bekijken: „Op deze manier heb ik bijna overal begrip voor.”

15 juni