Als beveiligingscamera’s nodig zijn om ons tegen politieagenten beschermen, zijn we ver heen

Er is namelijk nogal wat gebeurd. De Rotterdamse garagehouder Atik Samur (41) was ruim twee jaar lang verdachte omdat hij zich zou hebben verzet tegen agenten die hem wilden fouilleren. Dat stond in het proces-verbaal dat de dienders hadden opgesteld. De camerabeelden die het tegendeel bewezen en door de recherche waren meegenomen, bereikten het dossier niet. Gelukkig voor Samur had hij een kopie gemaakt en kon hij de rechter laten zien dat hij helemaal niet gewelddadig was geweest. Sterker, die zag dat een agent hem voor z’n garage een kopstoot gaf.

De rechter kon deze week niet anders concluderen dan dat de agenten ‘doelbewust onwaarheden hebben vermeld om de werkelijk gang van zaken te maskeren’.

Mondiger

Mensen zijn mondiger en zeker in coronatijd hebben politiemensen het voor de kiezen gehad. Het zijn verklaringen, maar het is geen reden om misstappen te vergoelijken. Net zoals de tegenwerping dat ook de rechter nooit het hele verhaal zal kennen van wat in die autogarage is voorgevallen. Dat doet allemaal niets af aan het feit dat agenten in het proces-verbaal een ander verloop van de gebeurtenissen hebben opgeschreven dan op de camerabeelden te zien is.

Als de politie niet meer te vertrouwen is, dan heb je als samenleving een probleem. Hoe wrang is het dat camera’s, nota bene opgehangen om criminelen te weren, nu nodig blijken om mensen te beschermen tegen agenten? Dat dit niet het enige incident is dat deze week speelde waarbij agenten een deel van hun optreden buiten het strafdossier hielden, betekent dat er serieus werk aan de winkel is bij de politie.

Quote Een sorry kreeg hij niet over de lippen

Dat leek de Rotterdamse politie zelf nog niet te beseffen. Politiechef Fred Westerbeke kwam na de storm van kritiek niet verder dan dat hij vindt ‘dat wat wij als politie opschrijven, moet kloppen’. Voordat hij het over ingrijpen wil hebben, wil hij eerst het onderzoek van de rijksrecherche over de garagezaak afwachten. Een ‘sorry’ kreeg hij nog helemaal niet over de lippen.

Dat is een slecht begin om het vertrouwen te herstellen. Komende week staat er een afspraak gepland met de garagehouder. Of dan excuses volgen, wil de politie niet zeggen.

Praat mee

