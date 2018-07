'Als de wachttijd echt te lang wordt, gaan we ijsjes uitdelen'

Politie vindt 8000 kilo cacao gemengd met hasj in bedrijfs­pand Ommoord

10:02 De politie heeft in een bedrijfspand in de Rotterdamse wijk Ommoord 8000 kilo aan cacao dat vermengd was met hasj in beslag genomen. De agenten hielden een 49-jarige Rotterdammer en 46-jarige man uit Den Haag aan in het pand aan de Satijnbloem.