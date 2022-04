Als de zon ondergaat, wordt niet alleen het vasten maar vooral ook de eenzaamheid doorbroken

Bij de Mevlana moskee in Rotterdam-West zijn ze helemaal klaar voor de heilige maand. Het gebedshuis is spic en span. Woensdagavond zijn de rood-wit gestreepte tapijten grondig gewassen. ,,Alles glimt weer. En het ruikt er heerlijk naar rozen”, zegt Mesut Baser (42) vanachter zijn bureau in de moskee. Hij verheugt zich op de Ramadan die officieel zaterdag begint. Maar vrijdag is het al een speciale dag in de moskee, dan wordt de vastenmaand ingeluid middels een gebed, en een preek achteraf.