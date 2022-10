‘Als ‘dorpje’ ondervinden wij wel grote problematiek dankzij het falende Rotterdamse beleid’

Dorpje

Weer gebruikten de Rotterdamse bestuurders het denigrerende woord ‘dorpje’ toen ze spraken over Rozenburg. Het is een denigrerende uitdrukking die geen recht doet aan het feit dat dit een groot dorp is met ruim 12.500 inwoners. Tot de gedwongen annexatie door Rotterdam in 2010 had Rozenburg jarenlang evenveel inwoners als Den Briel.

Sindsdien is de groei in Rozenburg omgeslagen in achteruitgang. Maar Den Briel is uitgegroeid tot een bloeiende stad met 17.500 inwoners. Als ‘dorpje’ ondervinden wij wel grote problematiek door het falende Rotterdamse beleid. Hoog tijd om ons eens serieus te nemen, want dit dorp wordt bewoond door inwoners met ervaring en kennis van zaken. Het bezoek van B&W op 4 november is een eerste stap, maar niet meer dan dat.

Robert Smith, Rozenburg

Dorpje II

Met stomme verbazing las ik het stuk in de krant dat Rotterdam ons dorpje Rozenburg eigenlijk een soort van vergeten was. Rotterdam heeft ons alleen ingelijfd om als afvoerput te fungeren voor wat ze op de Coolsingel niet meer willen. Na de inlijving was onze kas leeg en kregen we een zwembad wat er letterlijk uitziet als een crematorium. Alleen al de zerken rondom het gebouw geven al die indruk.

Nu zitten we aan alle kanten vast door werkzaamheden die jaren geleden al gepland zijn en waarvan duidelijk was dat het lang ging duren. Nu lopen er ineens functionarissen rond om dat arme dorpje wat Rozenburg heet een hart onder de riem te steken. Hoe bedoel je hypocriet. Voor een mooie foto van ons crematorium zou ik u aanraden gewoon eens langs te komen. En nee, we lopen niet op klompen in het aardappelveld om de piepers op tafel te krijgen.

I. van der Wielen, Rozenburg

Renovatie Boijmans

Ik vraag mij in werkelijkheid af hoe het toch mogelijk is dat de verbouwing van 169 miljoen nu al weer is uitgelopen tot 223 miljoen voor het Boijmans. En nu las ik dat er zeker nog wel tien miljoen bijkomt. En wat te denken van de aanleg van een ‘tunneltoegang’ van meer dan 100 miljoen? Wat een waanzin dat dit project tot 2029 duurt en al die jaren alleen maar geld kost. Hoe is dit nog te verantwoorden in deze tijd? Welke wethouder heeft hier zijn prestige aan gekoppeld voor de geschiedschrijving? Mensen moeten naar de voedselbank en kunnen niet rondkomen, maar deze ‘gekte’ kan gewoon doorgaan. Dat zo’n project wordt goedgekeurd door een gemeenteraad gaat mijn pet te boven. Na Feyenoord City en een brug in plaats van een tunnel komt er geen einde aan.

Joop van der Heiden, Schiedam

