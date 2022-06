‘Als het niet lukt om vrouwelijke wethouders te vinden, heb je niet genoeg je best gedaan’

OpinieImane Elfilali, gemeenteraadslid en fractievoorzitter Volt Rotterdam, is verontwaardigd over het mannencollege in haar stad: ‘Het vertrouwen in de politiek en overheid kan alleen stijgen als mensen zichzelf herkennen in de personen die de beslissingen nemen’.

Toen ik in Brussel woonde en werkte, deden we principieel niet aan manels. Dat zijn panels bij events die alleen uit mannen bestaan. In die periode werden ook meerdere van mijn Baltische, Midden- en Oost-Europese mannelijke collega’s vader. Met hun partners bespraken zij wie wanneer langdurig met ouderschapsverlof ging en zorgde voor de kinderen, zodat de ander in die periode kon werken of studeren. Aan de keukentafel bespraken ze wiens carrière het ene jaar voorging. Daarna mocht de ander weer aan de bak. Emancipatie ten top.

Maar in Rotterdam kunnen we helaas van weinig politieke emancipatie spreken als het aan vier formerende partijen ligt. Leefbaar Rotterdam, VVD, D66 en Denk kiezen voor een praktisch uitsluitend mannencollege. Alle dooddoeners kwamen langs: ‘We vinden het zelf ook erg’, ‘Het is niet gelukt’, ‘We hebben echt ons best gedaan’, ‘We gaan voor de ervaring’ tot aan ‘Op een bepaalde manier is dit college best divers’. Om te huilen is het. Als het niet gelukt is, heb je niet genoeg je best gedaan. En ben je te laat. Rotterdam zou een voorbeeld moeten zijn en zou een college moeten krijgen dat bestaat uit de helft vrouwen en de helft mannen. Een inclusieve organisatie gaat niet vanzelf en al helemaal niet in de politiek.

Onvoldoende vertegenwoordigd

Bij Volt werken we daarom met pariteit. Dat betekent om en om vrouwen, mannen of non-binaire personen voor alle politieke en bestuurlijke functies. Van deze laatste zijn er helaas nog weinig, maar de intentie is er wel. Zelf stak ik als vrouw en moeder expliciet mijn vinger op om in de politiek te gaan. Ik sta voor een betere representatie van de maatschappij en meer diverse rolmodellen in de politiek. Want vrouwen – en helaas ook andere groepen, zoals jongeren – zijn nog onvoldoende vertegenwoordigd in de politiek en het hogere bestuur.

Met dit aankomende, niet diverse en zeker niet inclusieve college van Burgemeester en Wethouders maak ik me grote zorgen. De omslag naar meer inclusiviteit en diversiteit is hard nodig voor het versterken van onze lokale democratie. Het vertrouwen in de politiek en overheid kan alleen stijgen als mensen zichzelf herkennen in de personen die de beslissingen nemen. En een diverse groep neemt nu eenmaal rijkere besluiten dan een homogene. Inclusiviteit in de politiek draagt bij aan het draagvlak en daarmee het vertrouwen. De risico’s op blinde vlekken en achteruitgang op het vlak van emancipatie, inclusiviteit en diversiteit zijn immens hoog met dit beoogde college.

Om de pijn te verzachten en het bewustzijn te vergroten, stel ik het aankomende bijna uitsluitend mannencollege daarom de Rotterdamse #inclusiviteitsstoel voor. Naar analogie van de #toekomststoel van Jan Terlouw. Een lege stoel tijdens alle raadsvergaderingen, commissievergaderingen en collegeoverleggen, die inclusiviteit vertegenwoordigt en het college van burgemeester en wethouders helpt te herinneren inclusiviteit en diversiteit mee te wegen in alle beslissingen de komende vier jaar. Geen hashtag voor ‘geen-mannen-colleges’, maar toch iets.

