Als je hier komt of belt luisteren ze goed, snappen ze je rotsituatie en doen ze vervolgens niks

column Sterkte meester Weski, houd moed en zeg het maar als je een taart nodig hebt

Toen Inez Weski net was opgepakt, liep ik samen met een vriendin langs haar kantoor. We waren een beetje jolig. Iemand vroeg of hij een foto van ons mocht maken en we gingen stralend voor haar voordeur staan. Met een gebalde vuist om haar kracht en moed toe te wensen.