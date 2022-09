Wethouder Chantal Zeegers (bouwen en wonen, D66) kan het uitleggen, zegt ze in reactie op de conclusies van het onderzoeksbureau ABF Research uit Delft - met het Rekenkameronderzoek (‘sloop van goedkope woningen is gebaseerd op drijfzand’) de tweede studie in korte tijd die Rotterdam fileert over de manier waarop hier met de huizenmarkt wordt omgegaan. De handelswijze van de bouwers druist weliswaar in tegen het beleid van de gemeente, maar dat kan volgens Zeegers niet anders.

Volgens dit beleid moet in elk project ten minste 20 procent van de huizen in de categorie ‘sociaal’ vallen en 35 procent ‘middelduur’ zijn. Dat kan niet, zeggen de bouwers, want dan draaien ze verlies op hun projecten. En dus gedoogt Rotterdam dat ze meer dure woningen bouwen dan gewenst. Het alternatief is volgens de wethouder dat ‘anders helemaal niets wordt gebouwd’.

Geprobeerd

Zou dat echt zo zijn? Zouden projectontwikkelaars echt afhaken als het stadsbestuur de rug recht houdt? Heeft Rotterdam dat wel eens geprobeerd?

Opvallend genoeg lijkt het in Den Haag en zelfs Amsterdam beter te gaan als het om sociale woningbouw gaat. In de Hofstad komt het aandeel ‘sociaal’ in nieuwbouw momenteel op 29 procent.

Het kan wél

Op een of andere manier is het op twintig kilometer van Rotterdam geen probleem om ruimschoots aan de Rotterdamse eisen te voldoen. En in Rotterdam zou dat niet kunnen. Het kán wel.

Zeegers verdedigt zich met de stelling dat de ‘woningmarkt complex is’. Onzin, het is helemaal niet ingewikkeld om eens een keer ‘nee’ te zeggen tegen een projectontwikkelaar. Als je niet bouwt wat nodig is, dan bouw je maar niet.

