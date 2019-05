‘Als stadionplan Feyenoord strandt? Dan hebben we 20 miljoen euro verbrand’

Kuipdirecteur Jan van Merwijk (54) is in zijn nopjes. Circus Marco Borsato strijkt neer in de beroemde voetbaltempel in Rotterdam-Zuid, en dat betekent niet alleen een hoop muzikaal vertier in het monumentale complex, maar ook geld in het laatje. ,,We draaien een topjaar’’, glundert hij. ,,Het is weer als vanouds.’’