Als telefoon van vader afgaat, schrikt Finn (15) zich rot: ‘Als er vroeg gebeld wordt, is dat geen goed teken’

Voetbal­feest in Rotterdam, zingende Kroaten hebben vertrouwen in hun team

13.000 Kroaten zijn naar Rotterdam gekomen om hun ploeg te steunen in de halve finale van de Nations League tegen het Nederlands Elftal. De stad stroomt vol met voetbalfans uit het Balkanland. Aan vertrouwen geen gebrek bij de Kroaten: ‘We are the best team’.