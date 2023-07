Als vrienden wegrennen, loopt beroepsmilitair Jurriën (25) juist richting schietpartij Zomercarnaval

Na schietpar­tij­en rijst de vraag of Zomercarna­val nog toekomst heeft: ‘De grens is bereikt’

De twee schietpartijen tijdens het Zomercarnaval, waarbij gisteren drie gewonden vielen te midden van vele feestvierders, laten twijfel ontstaan over de toekomst van het tropische festival in Rotterdam. ,,De grens is wel bereikt”, stelt Leefbaar Rotterdam, de grootste partij in de gemeenteraad.