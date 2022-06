Als Wendy van Dijk moe is, stapt ze juíst op de fiets: ‘Beweging geeft meer energie dan het kost’

De laatste Leontien Ladies Ride was in 2019. Waarom nu toch weer een tocht voor vrouwen?

Leontien: ,,Veel jonge vrouwen hebben inmiddels het racefietsen ontdekt. Laatst kwam ik bij een toerclub meer vrouwen dan mannen tegen, twintig jaar geleden was dat echt ondenkbaar. Maar we willen ook de mama’s en oma’s in beweging brengen. We hopen dat iedereen na de Ladies Ride denkt: dit is gaaf, dit ga ik vaker doen.’’ Wendy: ,,Veel bewegen is onze levensstijl. Iets in groepsverband doen, elkaar aanmoedigen en inspireren, helpt enorm. Het is vaak leuker om met een vriendin of buurvrouw te fietsen, dan in je eentje.’’

Leontien won tweemaal de Tour de France voor vrouwen, de Tour Féminin. Maar Wendy, jij fietst dus ook graag?

,,Vorig jaar reed ik samen met Leontien de Amstel Gold Race. We staan hetzelfde in het leven, er was direct een klik. Maar een jaar trainen ging echt niet van een leien dakje. Dit ga ik nooit leuk vinden, dacht ik. Gelukkig ontdekte ik dat je een zadelmeting kunt doen, waarna ik geen zadelpijn meer kreeg. Het werkte voor mij ook echt om naar een doel toe te werken. Toen ik de fiets moest inleveren, zei ik: nee, die blijft bij mij.’’ Leontien: ,,Mooi toch, dat iemand zegt never nooit op een racefiets te gaan zitten en hem daarna niet meer teruggeeft?’’

Je bent door Leontien met het fietsvirus besmet?

Wendy: ,,Inderdaad. Ik doe aan hardlopen, maar dat is toch een belasting op je gewrichten, zeker als je wat ouder wordt. Fietsen is een mooie afwisseling.’’ Leontien: ,,Mensen denken vaak dat wielrennen simpel is, maar je moet echt gefocust zijn.’’ Wendy: ,,Absoluut. Ik ben ook wel een keertje omgevallen terwijl mijn schoenen aan de pedalen vastzaten. Ik trap nu zo 55 kilometer weg.’’

Ervoor gaan, dat is altijd wel een dingetje.

Wendy: ,,Mensen denken misschien dat het voor ons makkelijk is, omdat we sportief zijn ingesteld. Toch, als ik op de bank lig en mezelf hoor zeggen ‘ik ben zó moe’, dan pak ik juist de fiets of ga wandelen. Daarna voel ik me zoveel beter. Het is wetenschappelijk bewezen dat er iets in je brein gebeurt. Dat gevoel wil ik delen en uitschreeuwen naar de mensen. Fietsen hoeft niet op zijn Leontiens, je hoeft geen wereldrecords te halen. Als je maar iets doet. Beweging geeft meer energie dan het kost.’’

Jullie richten je (ook) op de recreatieve fietser, met afstanden van 25, 45 en 80 kilometer.

Leontien: ,,Tachtig procent van de Nederlandse bevolking is recreatief fietser. Veel vrouwen gaan er een dagje op uit, nemen wat lekkers mee en spreiden onderweg hun kleedje uit. Prima toch! Geef ik tegenwoordig een clinic, dan ga ik zelfs het liefst met de rustige groep mee. Ik heb in mijn leven zoveel afgezien. Pas na mijn wielercarrière ontdekte ik hoe mooi Nederland is.’’ Wendy: ,,Jij fietste natuurlijk altijd met oogkleppen op. Toen ik op de Utrechtse Heuvelrug trainde, dacht ik ook: wat een fantastische omgeving. Ineens snapte ik waarom mensen een fiets op de auto meenemen.’’

Ook e-bikes zijn welkom. Kijken wielrenners daar niet een beetje op neer?

Leontien: ,,Zolang je gezondheid het toelaat, kun je met ons meefietsen. We willen zoveel mogelijk vrouwen inspireren.’’ Wendy: ,,Waarom zou je mensen met gezondheidsproblemen en ouderen uitsluiten? Fietsen is zó gezond voor je, zowel mentaal als fysiek. Mijn moeder doet alles met haar fiets, die elektrisch is aangevoerd - daardoor laat ze toch mooi de auto staan. Ze heeft het bewegen echt ontdekt, kan niet meer stilzitten.’’ Leontien: ,,Jouw moedertje is 78, maar ze lijkt 55 jaar.’’

En de mannen, moeten die thuisblijven?

Leontien: ,,Het is alleen maar goed als ze hun vrouwen verzorgen. Mijn man Michael (Zijlaard, red.) staat ook halverwege de route met een bidonnetje langs de weg. Het is extra bijzonder dat de Ride in Rotterdam is, waar we wonen.’’ Wendy: ,,Ik ben ook getrouwd met een Rotterdammer!” Leontien: ,,Het verschil is dat jij je man de stad uit hebt kunnen krijgen, naar Nigtevecht, dat lukt mij niet. We hopen dat de Tour voor vrouwen over twee jaar in Rotterdam start. Hoe mooi zou dat zijn!’’

Ladies Ride De route start op zondag 17 juli om 10.30 uur op het wielerparcours van RWC Ahoy bij Rotterdam The Hague Airport en gaat onder meer door het tuinbouwgebied van Bleiswijk. Onder leiding van Wendy van Dijk en Leontien van Moorsel verlaat iedereen het festivalterrein. De 80 kilometer afstand voorop, met aansluitend de 25 en 45 kilometer. Om 14.15 uur geeft Nielson (bekend van Sexy als ik dans) een concert.

Dit artikel komt uit een bijlage van ADR Nieuwsmedia in samenwerking met Rotterdam Cycling Festival.

