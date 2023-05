Altijd al een tatoeage van Feyenoord gewild? Deze studio geeft ze gratis weg, maar ‘op is op’

indebuurt.nl Insidertip: bij deze Turkse patisserie koop je dozen vol lekkers

Tijdens een fietsrit over de Nieuwe Binnenweg spotten we een glimmende bruine gevel met de sierlijke letters Almina Patisserie. Achter het raam zien we vitrines met enorme stapels koekjes, broodjes, baklava en zoutjes.