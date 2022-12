Altijd al kunst in huis willen hebben? Time is the New Space organiseert een veiling met betaalbare kunst

Voor wie graag kunst in huis zou willen, maar niet weet waar te beginnen, vindt er 11 december een kunstveiling plaats in Time is the New Space in Rotterdam. Wat maakt deze veiling dan zo laagdrempelig? Organisator en curator Nicky Rijks vertelt over het aanbod.

Wat maakt deze veiling anders dan andere kunstveilingen?

,,Het idee van een toegankelijke kunstveiling is eigenlijk uit twee dingen ontstaan. Als curator kom ik veel in de studio’s van kunstenaars en makers en zij hebben vaak werk staan dat wat ouder is en niet meer geëxposeerd wordt. Tegelijkertijd ken ik genoeg mensen die heel graag kunst in huis zouden willen hebben, maar niet zo goed weten hoe ze eraan moeten komen of simpelweg het budget er niet voor hebben. Zo kwamen Wouter Marselje en ik op het idee een laagdrempelige veiling te organiseren, die voor zowel de makers als het publiek toegankelijk is. De entree is gratis en iedereen is welkom om te komen bieden. Makers die hun kunst willen laten veilen, kunnen zich − tot uiterlijk 5 december − bij ons melden.”

Wat voor kunst wordt er geveild?

,,Het is echt een combinatie van werken van gevestigde kunstenaars en juist mensen die bijvoorbeeld net afgestudeerd zijn. Isa Gaastra van Studio Snack doet onder andere mee, zij laat een superleuk kussen veilen. Ook een maker van de Wasserij, Lena Poyard, komt met textiel. Die doet mee met een geweven werk. Een lamp van Max Terpstra en eierdoppen van Laura Liza komen eveneens aan bod. Het is zeker geen veiling met alleen maar schilderijen.”

En staat er ook zo’n snel pratend mannetje met een hamer?

,,Juist niet! Bij Time is the New Space doen we eigenlijk nooit iets zoals je het verwacht. De veiling begint met een kijkuur, waarin iedereen alle kunstwerken kan bekijken. Alle werken hebben een bodemprijs. Bij sommige ligt die onder de 100 euro, waarna er natuurlijk hoger geboden kan worden. Na het kijkuur begint de echte veiling. Hoe die precies gaat zijn, blijf nog even een verrassing...”

Meer informatie over de veiling is te vinden op het Instagramaccount van Time is the New Space.

