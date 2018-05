'Altijd het belang van Vestia voorop'

,,Het belang van Vestia stond altijd voorop'', zei De V. (51) in de rechtbank. Zes jaar na het begin van de Vestia-affaire staan zeven personen voor de rechter. Zij worden verdacht van omkoping, fraude en witwassen. Door het financiële schandaal ging Vestia, dat ook veel woningen in de Haagse regio bezit, in 2012 bijna ten onder. De corporatie moest bijna twee miljard aan de banken betalen. Vestia moest 90.000 woningen verkopen, huren verhogen, projecten afblazen en personeel ontslaan om niet kopje onder te gaan.

Ook Greeven staat deze week terecht. Hij stapte in 2012 naar de autoriteiten om zijn verhaal te doen, naar eigen zeggen uit wroeging. ,,Wat er met Vestia is gebeurd, heeft mij heel diep geraakt'', zei hij. ,,Dat vind ik nog steeds vreselijk. Ik las van de week dat Vestia de klap nog steeds niet te boven is. Ik ben blij dat het proces nu begint. Dat er een punt achter gezet kan worden.''

De V. is vorig jaar in een civiele procedure al veroordeeld. Hij moet al het geld dat hij heeft verdiend aan de deals aan Vestia terugbetalen. Hij is in hoger beroep gegaan. ,,Ik heb het heel zwaar om gebrandmerkt te zijn. Ik zit in de bijstand en ben somber over de toekomst. Het is moeilijk relaties op te bouwen.''