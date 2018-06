Amber (24) voorziet zoetekauwen van kleurrijke 'freakshakes'

Man was jaloers op huiskat Tony, daarom moest het beestje dood

13:39 ,,Ik en mijn ex hadden veel ruzie. Maar tegen de kat was ze wél aardig.’’ Daarom besloot een 20-jarige Rotterdammer dat Tony, de huiskat van zijn Nijmeegse ex-vriendin, dood moest. Het gebeurde in 2016. Hij stopte de kat in een zak, gooide die in een Nijmeegse sloot en gooide er vervolgens stoeptegels en stokken tegenaan. Wonder boven wonder: de kat wist te ontkomen.