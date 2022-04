Amber (8) weet het zeker: met haar knuffels voor de televisie wint Feyenoord

Een schim op een fiets met wit spatbord. Wat kan de politie daarmee in jacht op mysterieu­ze messentrek­ker?

Ruim een week na de bizarre gebeurtenis die Vlaardingen in de ban houdt, is er nog geen verdachte in beeld. De politie heeft niets meer dan een zwarte schim die een fietsende vrouw (21) in haar rug steekt en beelden van de fiets waar de dader op rijdt: een donker exemplaar met ‘ouderwets’ wit achterspatbord. De vraag is of de politie er wat mee kan.

