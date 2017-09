Ambtenaar in de fout met leaseauto

De ambtenaar gebruikte de Ford Transit maandenlang voor woon- werkverkeer en privéritjes. Tanken deed hij meestal met de gemeentelijke tankpas. Tegelijkertijd ontving hij gewoon een reiskostenvergoeding. Door zijn actie heeft hij de gemeente voor zeker 5.500 euro gedupeerd, nog los van de ten onrechte opgestreken reiskosten. De man had de wagen buiten medeweten van zijn leidinggevende gehuurd bij de gemeentelijke leasemaatschappij Roteb Lease.



De zaak, die speelde in 2014 en onlangs voor de rechter kwam, kwam aan het rollen toen Roteb Lease een telefoontje pleegde naar de leidinggevende van de ambtenaar. De vraag was wanneer de Ford Transit zou worden langsgebracht voor een apk-keuring. Pas toen ontdekt de de leidinggevende van de ambtenaar, die werkzaam was als contractbeheerder bij de afdeling parkeervoorziening van de gemeentelijke dienst Stadsbeheer, dat hij een leaseauto had. Hij had die in zijn eentje, zonder toestemming, geregeld bij Roteb Lease.



Eenmaal geconfronteerd met de fraude kwam de ambtenaar met wisselende verklaringen. In zijn eerste verklaring zei hij de huurauto 'nooit privé' te hebben gebruikt. In een tweede verklaring zei hij de wagen hooguit twee keer mee naar huis te hebben genomen. Omdat zijn leidinggevende hem niet geloofde, liet hij het Voertuig Communicatie Systeem uitlezen. Dat is een soort zwarte doos die bijhoudt hoeveel ritten er met een voertuig worden gemaakt. Toen kwam de aap uit de mouw: de ambteanaar had in een klein half jaar 181 ritten gemaakt, onder andere naar Tilburg.



Storingen

De ambtenaar heeft nog geprobeerd zijn ontslag aan te vechten door te stellen dat hij de auto wel degelijk voor zijn werk nodig had. In zijn vorige functie bij de gemeente - teamleider operationeel beheer - moest hij er geregeld op uit om storingen op te lossen. Toen hij door een reorganisatie in een nieuwe functie belandde, was hij in het begin ook nog enkele uren per week verantwoordelijk voor het oplossen van storingen.



Nu het ontslag van de ambtenaar door de rechter is bekrachtigd, opent dit de weg voor de gemeente om de schade op hem te verhalen. Of dit zal gebeuren, wil een woordvoerster niet zeggen. ,,We doen geen uitspraken over (oud-)medewerkers.''