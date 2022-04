Amerikaanse rivierkreeft in Krimpenerwaard pittige slag toegebracht: 80.000 stuks uit 15 kilometer sloot gevist

Er is weinig kruid gewassen tegen het dier, waarvan het krioelt in de sloten. Of vangen een wondermiddel is, moet nog maar blijken. ‘In de eerste praktijktest van juli tot en met oktober zijn met zeshonderd vangtuigen 80.000 rivierkreeften gevangen. Hiermee is naar schatting de helft van de aanwezige volwassen kreeften weggehaald uit het pilotgebied. Het aantal kreeften nam in de zomer weer toe, omdat jonge kreeften groot werden. Hierdoor is het herstel van de waterkwaliteit nog niet bereikt.’



Dit jaar zetten de bestrijders een tandje bij. ‘We zetten nog meer korven en fuiken in. Het gaat nu in totaal om achthonderd stuks in plaats van zeshonderd. En de vangperiode is met een maand verlengd naar zestien weken. Als dit resulteert in een sterke afname van het aantal kreeften, kan mogelijk in het volgend onderzoeksjaar het aantal kreeften laag worden gehouden met een relatief geringe inspanning.’