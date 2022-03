Amerikaanse rivierkreeft is een ware plaag in sloten in de Krimpenerwaard: ‘Ze vreten alles op’

De aanwezigheid van de kreeft is fnuikend voor de waterkwaliteit, meldt het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard in de jaarrapportage van 2021. ‘Want de planten houden het water helder’.

Waterplanten hebben volgens de waterbeheerder een sleutelrol in het onderwaterleven. ,,Ze zorgen voor de productie van zuurstof in het water en vormen een leefgebied voor vissen en andere waterdieren’’, zo stelt het hoogheemraadschap. De in heel Nederland oprukkende rivierkreeft doet wat de Japanse duizendknoop op de oevers doet: het heft in handen nemen en het overige leven verdringen. De geschaarde plaaggeest heeft nauwelijks natuurlijke vijanden, is een alleseter en verovert steeds meer sloten en plassen.