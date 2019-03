Amerikaanse studente Sarah Papenheim (21) werd vermoord met 27 messteken

De 21-jarige Amerikaanse studente Sarah Papenheim werd met 27 messteken om het leven gebracht in haar studentenflat in Rotterdam-Kralingen. Verdachte Joël S. uit Eindhoven heeft deze daad bekend. Dit bleek vandaag tijdens de eerste pro-formazitting.

Afgaand op de aanklacht gaat het Openbaar Ministerie er voorlopig van uit dat Joël S. - geboren in Voorburg - met voorbedachten rade heeft gehandeld. Hem wordt ook moord ten laste gelegd. Sarah werd in haar buik, hals, nek en rug gestoken. Ze werd in haar kamer aangetroffen, badend in het bloed. De jonge vrouw bleek 27 keer te zijn gestoken, zo bleek tijdens de zitting.

Joël belde zijn moeder vanuit de trein om te vertellen dat hij Sarah had doodgestoken. De politie vond in zijn kamer bebloede kleding en een mes. De jongen heeft zijn daad aan de politie bekend. Daarnaast verklaarde hij dat hij niet alles meer weet over die dag. ,,Ik heb alles verteld wat ik me kan herinneren’’, aldus Joël in de rechtbank.

De volgende zitting staat gepland voor 18 juni. Dan moet ook het rapport naar de geestestoestand van Joël S. klaar zijn. Volgens de officier zijn er sterke aanwijzingen dat S. psychische problemen heeft. Dat wordt nog onderzocht. Er moet ook nog onderzoek worden gedaan naar DNA-materiaal dat op S. en de Amerikaanse is aangetroffen en naar het mes dat in de woning van S. is gevonden. Op de korte zitting vrijdag werd niets gezegd over een mogelijk motief.

De Amerikaanse studeerde in Rotterdam psychologie en richtte zich onder meer op suïcidaal gedrag. Haar broer pleegde drie jaar geleden zelfmoord.

De moeder van Sarah, Donee Odegard, was in de rechtszaal aanwezig. Een tolk vertaalde voor haar. De ouders en jongere broer van Joël S. waren er ook. Zij volgden de zitting vanaf de publieke tribune. Er was veel media-aandacht voor de zaak. Toen Joël S. na de zitting de zaal verliet, keek hij even naar de moeder van Sarah. Zij kon hierna haar tranen niet meer bedwingen. Ondersteund door haar tolk en advocaat verliet ze de rechtszaal.