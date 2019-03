Amsterdammers proberen kapsalon te kapen: ‘Wat een zielenpoten!’

De foto van het Amsterdamse displaybord is gedeeld op Twitter en roept veel verontwaardigde reacties op. Ondernemer Dervis Bengü van El Aviva was al op de hoogte van de Amsterdamse claim op zijn kapsalon. ,,Ik heb mensen in mijn zaak gehad die dit in Amsterdam zagen. Ik baal hier ontzettend van. Maar wat kan ik er verder aan doen? Ik heb geen patent op de kapsalon.’’ Hij vindt de ondernemer van de Amsterdamse shoarmazaak Miriam ‘een zielenpoot'. ,,Het is ongelofelijk dat je blijkbaar dingen moet verzinnen die niet waar zijn. De kapsalon is door ons uitgevonden. Dat weet toch iedereen?‘’