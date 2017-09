Amsterdamse acteurs genieten van opnames Flikken in Rotterdam

,,We zijn met zoveel liefde in de stad ontvangen, heel bijzonder", zegt Hassouni in Metro. ,,Als acteurs zijn we blij dat we in Rotterdam mogen filmen, dat de stad de hoofdrol heeft." De actrice is naar eigen zeggen meer in de havenstad dan in de hoofdstad tegenwoordig. ,,In oktober zie je me weer in Rotterdam, dan verschijnt de romantische komedie Alles voor elkaar in de bioscoop."



Ook Van de Wetering vindt het 'fantastisch' om in Rotterdam te draaien. ,,Ik vind het een supertoffe en diverse stad. Soms vraag ik op een locatie met bijvoorbeeld molens en schaapjes: is dit echt Rotterdam? De bewoners komen vaak langs en vragen of ze even op de foto mogen omdat ze fan van de serie zijn."