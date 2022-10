Anderhalve week na de uitvaart van Peet opende Sandra de bloemenstal weer

Tot zijn schrik zag oom agent zijn dienstwa­gen langzaam de rivier in hobbelen

We waren er helemaal stil van. Want zoveel reacties op de raadplaat, met dat wat desolate frietkotje langs de weg, dát hadden we niet verwacht. Maar kennelijk raken we met dit soort kiekjes een gevoelige snaar bij de Rotterdammers, in dit geval de Zuiderlingen. Die klimmen massaal in de pen, als we een stekje uit hun buurt publiceren. Nou, we konden er in zwemmen, in al de mailtjes die ons tegemoet stroomden.

23 april